Нобелевский комитет расследует утечку имени лауреата премии мира, лидера оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо.

Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, комитет обеспокоился утечкой данных в связи с тем, что за несколько часов до объявления имени лауреата резко увеличилось количество онлайн-ставок в пользу Мачадо. В частности, накануне объявления победителей на крупном рынке прогнозов Polymarket рейтинг Мачадо составлял около четырех процентов, однако вскоре он подскочил до 73,5 процента.

«Нобелевский институт подтвердил сообщения норвежских СМИ о том, что он расследует этот вопрос», — утверждается в публикации.