В настоящее время в Итало-Азербайджанском университете не планируется создание новых факультетов, тем не менее продолжается работа по открытию новых специальностей в рамках существующих факультетов.

Об этом в интервью телеканалу Təhsil TV сообщил проректор Университета АДА по академической работе Элькин Нурмамедов.

Он отметил, что в дополнение к существующим на факультете дизайна и архитектуры специальностям «дизайн интерьера» и «архитектура» в учебный план уже включены специальности «градостроительство» и «коммуникационный дизайн». В дальнейшем в этом направлении планируется открытие специальности «продуктовый дизайн», а на уровне магистратуры — «ландшафтный дизайн».

Элькин Нурмамедов подчеркнул, что работа по созданию новых специальностей ведется и на других факультетах университета и этот процесс будет осуществляться поэтапно.