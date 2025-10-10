Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинская разведка следит за венграми и проникла в оппозиционную партию «Тиса», которую он назвал «проукраинской».

«Они проникли в общественную жизнь и политику, предоставляя технологическую помощь своим союзникам (партии «Тиса» — ред.), чтобы помочь им получить здесь власть. Когда-то мы говорили: «русские уже в кладовке», теперь мы должны сказать: «украинцы уже в вашем смартфоне». Мы не оставим этого без внимания!» — написал глава венгерского правительства в сети Х.

Он также утверждает, что Украина предоставила партии «Тиса» такие возможности, которые действительно нужны для ее успешной избирательной кампании.