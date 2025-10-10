На проходящем в Батуми чемпионате Европы азербайджанские шахматисты обыграли национальную команду Армении.

В рамках шестого тура континентального турнира мужская сборная Азербайджана победила армянскую команду со счётом 2,5:1,5. Шахрияр Мамедъяров выиграл свою партию, а Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли и Айдын Сулейманлы сыграли вничью. После этой победы в активе азербайджанской сборной стало 9 очков.

Женская сборная Азербайджана также превзошла соперниц из Армении в шестом туре.Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова победили своих соперниц, а Ханым Баладжаева и Говхар Бейдуллаева завершили партии вничью. После победы со счётом 3:1 у азербайджанских шахматисток стало 8 очков.