Президент России находится в Таджикистане, несмотря на выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на его арест. Таджикистан, будучи государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, не выполнил свои обязательства по исполнению ордера на арест в соответствии со Статутом.

Об этом говорится в заявлении представительства Европейского Союза в Таджикистане.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест в отношении Владимира Путина за международные преступления, в частности, предполагаемые преступления, связанные с незаконной депортацией и незаконным перемещением детей с временно оккупированных территорий Украины в контексте его незаконной агрессивной войны против Украины.

ЕС выражает свою решительную поддержку усилиям по привлечению к ответственности за все преступления в рамках международного права, нарушения и ущемления прав человека, совершенные в результате российской агрессивной войны, а также прав жертв на правосудие, возмещение ущерба и гарантии неповторения. В этой связи, ЕС продолжает поддерживать расследования, проводимые Прокурором Международного уголовного суда в Украине, и призывает все государства к сотрудничеству.

ЕС подтверждает свою неизменную поддержку Международному уголовному суду и независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ», — отмечается в заявлении.