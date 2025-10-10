По меньшей мере 11 пакистанских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков недалеко от афганской границы. Об этом сообщили представители сил безопасности Пакистана.

Cреди убитых 9 солдат и два офицера пакистанских военизированных формирований. Согласно информации, военные попали в засаду, устроенную боевиками.

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан», обвинило Пакистан в нарушении воздушного пространства.

Согласно заявлению талибов, пакистанские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому рынку в районе линии Дюрана — условной границы протяженностью около 2,6 тысячи километров.

В Кабуле «решительно осудили это нарушение» и подчеркнули, что готовы «защищать территориальную целостность Афганистана».