Как пишет The New York Times, венесуэльские чиновники предлагали администрации Дональда Трампа крупную долю в нефтяных и золотодобывающих проектах страны, чтобы положить конец противостоянию с Вашингтоном. Переговоры длились несколько месяцев, несмотря на то что США называли правительство Николаса Мадуро «наркотеррористическим картелем» и усиливали военное давление в Карибском регионе.

Согласно источникам издания, Мадуро был готов предоставить американским компаниям приоритетные контракты и перенаправить поток нефти из Китая в США. Переговоры шли с Chevron и ConocoPhillips и достигли пика в мае, когда Каракас освободил задержанного американского ветерана.

Однако администрация Трампа отвергла сделку и прекратила контакты, а Вашингтон усилил военное присутствие в регионе. Главным сторонником жёсткого курса стал Марко Рубио, добившийся обсуждения возможной военной операции против Венесуэлы.

На этом фоне лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, продвигающая план политического перехода, была удостоена Нобелевской премии мира 2025 года за борьбу за демократию и мирное изменение власти в стране.