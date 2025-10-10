Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, отбивая атаки и нанося противнику значительные потери.

По его словам, ситуация на фронте остаётся сложной, однако силы обороны сосредоточены на сдерживании врага и стабилизации обстановки, особенно на Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

Сырский сообщил, что в сентябре потери российских войск составили около 28,5 тысяч человек. Он поблагодарил военнослужащих за стойкость и результативность.