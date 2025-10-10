Президент России Владимир Путин заявил, что между Москвой и Баку не было кризиса межгосударственных отношений. По его словам, произошедшее можно назвать лишь «кризисом эмоций», связанным с трагедией после крушения азербайджанского самолёта.

«Я бы не говорил, что у нас был кризис межгосударственных отношений, — отметил Путин. — Это был кризис эмоций, и понятно почему: мы столкнулись с гибелью самолёта, и нам нужно было время, чтобы разобраться».

«Я надеюсь, что мы эту страницу перевернули и пойдём дальше, укрепляя доверие и партнёрство между нашими странами», – добавил он.