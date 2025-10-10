В Баку задержан ранее судимый мужчина, оказавший сопротивление сотрудникам полиции. Как сообщили в пресс-службе МВД, 39-летний Рахиб Мамедов, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, пытался скрыться от преследования. При попытке задержания он напал на полицейских, используя режущий инструмент.

Несмотря на неоднократные предупреждения, мужчина отказался подчиниться законным требованиям. В результате полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие для его обезвреживания.

Подозреваемому оказана первая медицинская помощь, после чего он доставлен в медицинское учреждение.

В ходе осмотра у Мамедова обнаружено и изъято значительное количество наркотических веществ. По факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.