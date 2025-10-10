Европейские союзники Украины продолжают закупать российские энергоносители, фактически подпитывая военную экономику Москвы, сообщает Reuters.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), за восемь месяцев 2025 года страны ЕС импортировали российские энергоносители на сумму более 11 млрд евро. Семь государств увеличили закупки по сравнению с прошлым годом — среди них и пять стран, активно поддерживающих Украину.

Так, Франция нарастила импорт на 40% — до 2,2 млрд евро, Нидерланды — на 72%, до 498 млн. При этом поставки сжиженного газа из России часто проходят через Францию и Испанию транзитом к другим покупателям в ЕС.

Эксперт CREA Вайбхав Рагунандан назвал такую ситуацию «формой самосаботажа», подчеркнув, что Кремль получает миллиарды евро, которые идут на продолжение войны против Украины.