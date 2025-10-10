Известный архитектор Эльчин Алиев призывает городские власти демонтировать все внешние блоки кондиционеров, установленные на исторических зданиях Баку. В беседе с Minval он отметил, что жители домов обязаны искать другие технологические решения, которые не навредят общему облику строений, правда, не назвал какие.

«За последние годы я практически прекратил использовать фотографии, которые снимаю. В своих работах я публикую снимки, сделанные 10–20 лет назад. Потому что сегодня снимать архитектуру Баку стало невозможно. Эти многочисленные переделки на фасадах, кондиционеры, установленные повсюду… К сожалению, обезображены многие здания. Вот одно из них, расположено на улице Бюльбюля – памятник архитектуры, красивейшее здание. Только один фрагмент на фото демонстрирует, в каком оно состоянии. И самое печальное — этот процесс никто не контролирует. Хотя обязанность лежит на Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия», — подчеркнул архитектор.

Он также напомнил, что несколько лет назад для жителей домов — памятников архитектуры было утверждено правило, обязывающее их согласовывать любые ремонтные работы с Государственной службой. По словам Алиева, все, кто проживает в таких домах и планирует ремонт, должны предварительно получить официальное разрешение.

«Не было ни одного случая, чтобы кому-то отказали. Все всегда приходят к согласию», — отметил он.

Эльчин Алиев подчеркнул, что во всём мире существует множество решений, позволяющих сохранить внешний облик архитектурных зданий. По его словам, жизнь в центре города — особенно в престижных районах — всегда связана с определёнными ограничениями и неудобствами, которые обитатели принимают как плату за возможность жить в исторической части города. Если хочешь оставаться в центре — будь готов к определённым требованиям. Например, в Париже невозможно увидеть внешний блок кондиционера на фасаде здания. Это запрещено законом. Жильцы инвестируют в более дорогие решения — устанавливают системы центрального кондиционирования, стоимость которых в несколько раз выше обычных кондиционеров, развешанных на стенах.

По его словам, расходы на установку центральной системы кондиционирования — это естественная плата за обладание недвижимостью в центре.

«Если человек может позволить себе квартиру в центре, которая стоит в разы дороже жилья на окраине, значит, он должен иметь возможность сделать качественный ремонт — с продуманной вентиляцией и скрытой системой кондиционирования», — подчеркнул Алиев.

Архитектор говорит, что ещё один памятник архитектуры расположен на улице Ахмеда Джавада. Год назад на его фасаде не было ни одного кондиционера. Однако новый владелец квартиры установил сразу пять внешних блоков — и никто не поинтересовался тем, что он сделал. Специалист также считает, что жителям исторических зданий в Баку необходимо разъяснять, как обращаться с архитектурными памятниками, которые являются частью национального достояния.