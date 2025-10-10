Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала лидер оппозиции Венесуэлы Марии Корине Мачадо.

Норвежский Нобелевский комитет отметил Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что только он в мировой истории смог завершить восемь войн.

Трамп прокомментировал свои шансы на получение Нобелевской премии мира: «Никто в истории не мог остановить восемь войн за девять месяцев, а я остановил восемь. Такого никогда раньше не случалось…», — сказал он журналистам.