США разрабатывают варианты развертывания до 200 американских военнослужащих в Израиле для контроля за выполнением соглашения о прекращении огня в Газе, передаёт NBC News. Об этом телеканалу сообщили два американских чиновника, знакомых с планами.

По словам источников, военные США будут оказывать помощь в логистике, транспортировке, инженерных работах и планировании.

«Они не будут в Газе. Ни одного американского солдата не будет на земле в Газе», — уточнил один из собеседников.

Эта инициатива, известная как Гражданско-военный координационный центр, запущена после объявления соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Американские военные уже начали прибывать в Израиль, пояснили собеседники телеканала.

«Помимо поддержки доставки гуманитарной помощи в Газу, войска будут контролировать работу механизма предотвращения инцидентов между сторонами, чтобы гарантировать выполнение условий соглашения», — говорится в материале.

Американские военные находились и раньше в Израиле в рамках выполнения различных задач, включая противоракетную оборону. США поддерживали механизм предотвращения инцидентов между Израилем и Хезболлой во время прекращения огня в Ливане в прошлом году.

Напомним, правительство Израиля одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников из сектора Газа. Израиль в свою очередь освободит 250 заключённых, приговорённых к пожизненному заключению, и 1 700 палестинцев, задержанных после 7 октября 2023 года. Соглашение также предусматривает разоружение ХАМАС, вывод израильских войск из сектора Газа и доставку гуманитарной помощи.

О достигнутой договоренности между Израилем и ХАМАС ранее объявил президент США на своей странице в соцсети Truth Social.