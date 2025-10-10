В Китае 68-летняя женщина по фамилии Лю стала популярной в соцсетях благодаря своим навыкам катания на скейтборде, пишет South China Morning Post.

Лю впервые попробовала скейтбординг в феврале 2022 года и с первого раза почувствовала азарт. Её дочь поддержала увлечение матери: купила защитное снаряжение и помогла завести аккаунт в соцсетях.

С тех пор пенсионерка регулярно тренируется. В начале пути ей приходилось сталкиваться с падениями и травмами, но сейчас её движения стали лёгкими и уверенными. Лю признаётся, что не может сидеть без дела, а её круг общения в основном состоит из молодых людей, поэтому активный образ жизни ей ближе всего.

Совместные катания матери и дочери стали главной «фишкой» аккаунта, а подписчики отмечают их тёплые отношения и вдохновляются их примером.

История Лю вызвала бурные обсуждения в китайских соцсетях: многие пишут, что её энергия помогает по-новому взглянуть на старение и мотивирует не бояться пробовать новое.