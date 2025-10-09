Российская гимнастка Лала Крамаренко выразила надежду получить нейтральный статус для участия в международных соревнованиях в ближайшее время.

Ранее стало известно, что российские спортсменки примут участие в клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио в октябре. Этот турнир станет первым, на котором представительницы России выступят в нейтральном статусе.

«В принципе все хорошо, восстановление идет полным ходом. Надеюсь, что скоро получится вернуться. Сейчас я потихоньку выступаю на концертах, а если получится, то в этом году начну выступать на соревнованиях», — сказала Крамаренко ТАСС.

Гимнастка отметила, что пока нейтральный статус официально не получен, но она надеется на скорое возвращение на спортивную арену.

Отметим, что Лала Крамаренко является дочерью экс-вратаря футбольной сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко и внучкой легендарного голкипера «Нефтчи» Сергея Крамаренко.