Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир пригрозил премьер-министру Биньямину Нетаньяху распустить правительство, если руководство ХАМАС сохранит власть в Газе после вступления в силу соглашения о перемирии.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, Бен-Гвир отметил, что партия «Еврейская сила» не поддержит соглашение, считая, что освобождение 250 палестинских пленных, приговоренных к пожизненному заключению, является слишком высокой ценой.

«Мы не позволим себя обмануть. Если руководство ХАМАС сохранит свою власть, партия «Еврейская сила» выйдет из правительства», — подчеркнул министр, добавив, что главной целью остаётся устранение руководства ХАМАС, и Нетаньяху дал ему обещание в этом вопросе.

Бен-Гвир также отметил, что недавние атаки на Газу не достигли своих целей, и выразил недовольство условиями перемирия, несмотря на возвращение пленных.