Жители стран Евросоюза с 2027 года могут столкнуться с дефицитом водонагревателей и ростом цен на них. Как сообщает Financial Times, Брюссель исключил гафний и цирконий из перечня разрешённых веществ, сочтя их небезопасными для бытового использования.

Эти металлы применяются при производстве водонагревателей, однако Еврокомиссия посчитала, что они могут оказывать негативное влияние на качество питьевой воды. Запрет должен вступить в силу после 2026 года.

По данным издания, чиновники ЕС могли не учесть, что вода в водонагревателях не предназначена для питья, и проигнорировали предупреждения производителей.

Альтернативой гафнию и цирконию могут стать сталь и медь, однако их использование обойдётся в четыре-пять раз дороже. Это приведёт к росту себестоимости оборудования и, в конечном итоге, к подорожанию техники для потребителей по всей Европе.