Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Душанбе.

Как сообщили в МИД Азербайджана, переговоры состоялись в рамках заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СНГ).

Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun, who attends the Council of Foreign Ministers of the Commonwealth of Independent States (CIS) in #Dushanbe, is welcomed by Sirojiddin Muhriddin, Minister of Foreign Affairs of #Tajikistan. pic.twitter.com/ZoCf8qrBrx

