В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана в отношении вице-президента французской компании “SAUR” Анасса Дерраза, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере и других преступлениях.

Заседание проходило под председательством судьи Фарида Намазова, уточняет АПА.

Приглашённый в качестве свидетеля российский миллиардер Фархад Ахмедов не явился на заседание. Его представитель сообщил суду, что Ахмедов отсутствует по семейным обстоятельствам.

Председательствующий судья предложил изучить документы до допроса свидетелей, после чего порядок рассмотрения доказательств был изменён. Возражений со стороны участников процесса не поступило.