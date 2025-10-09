В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания были оглашены документы о наемниках, участвовавших в боевых действиях.

В частности, были оглашены документы, полученные из различных государственных учреждений Азербайджана, и представлены соответствующие фотографии.

Согласно документу от 24 октября 2020 года, Армения прилагала серьезные усилия по вербовке иностранных граждан в вооруженные силы Армении на оккупированных суверенных территориях Азербайджана с целью компенсации потерь, понесенных в боях во время 44-дневной Отечественной войны.

В частности, правительство Армении и армянские диаспорские организации в третьих странах настоятельно призывали членов армянской общины присоединиться к боям, проходившим в то время на оккупированных территориях Азербайджана.

Кроме того, за рубежом были организованы специальные кампании по продаже билетов и определены пункты сбора. В результате в боевых действиях на суверенных территориях Азербайджана, находившихся тогда под оккупацией Армении, приняли участие иностранные боевики из Франции, США, Сирии, Российской Федерации и других стран. В боевых действиях также участвовали VoMA (военный учебный центр, действующий в Иреване), ASALA и другие террористические организации.

Согласно другому документу, организация VoMA была основана Владимиром Вартановым, который поддерживал тесные дружеские отношения с бывшим президентом Армении Сержем Саркисяном и его приближенными, а также с активным членом террористической организации ASALA Алеком Енигомшяном.

Военные учения организации проводились зимой в Джермукском и Дилижанском районах Армении, а летом — в предгорьях села Кешдак Кяльбаджарского района Азербайджана, ранее находившегося под оккупацией, и в армянском селе Бжни.

Военные учения проводили граждане Армении: Вардан Енокян, Самвел Галстян, Баграт Бегларян, Артак Багратян, Левон Геворгян, Бадал Сафарян, Гор Мелконян, Гарегин Багдян и Спартак Ованесян. Руководителем группы был Геворг Григорян, ответственным за размещение членов организации — Эдгар Аршакян, ответственным за питание — Гош Галстян, а общим инструктором — Вагинак Вартанов (сын Владимира Вартанова).

Координацию деятельности VoMA с армянами, проживающими в Российской Федерации, организовала почетный член российского представительства организации «Еркрапа», гражданка России Тананян Гаянэ Артуровна. Финансовые средства, необходимые для деятельности VoMA, формировались в основном за счет пожертвований, направляемых из Российской Федерации, а также из США, Франции, Австрии и Ливана, а также помощи предпринимателей Армении и членских взносов участников.

В другом документе отмечалось, что руководитель организации VoMA Владимир Вартанов родился в Ереване в 1965 году, стал советником бывшего министра обороны Армении Вазгена Саркисяна в 1992 году и поддерживал идеологию нациста Гарегина Нжде о «важности самообороны».

Отмечалось, что начиная с 27 сентября 2020 года в боях на Суговушанском направлении на стороне вооруженных сил Армении активное участие принимали граждане Ливана, Франции и США.

Отряды «добровольцев» из иностранных государств возглавлял гражданин Ливана, известный по прозвищу «Барон Норик». Среди них были гражданин Ливана по имени Хакоп и гражданин США с таким же именем.

Гражданин Франции Жильбер Минасян, связанный с АСАЛА, отправил 15 французских граждан армянского происхождения воевать на оккупированных суверенных территориях Азербайджана, в то время, как иностранные граждане Артур Оганисян (Франция), Стефан Кешишян (Сирия), Геворг Хачян (Ливан), Армен Князян (Испания), Арушан Бадасян (США) и другие участвовали в боях против Азербайджана в качестве добровольцев.

Согласно опубликованному документу, Князян состоял в дружеских отношениях с армянином Араиком Арутюняном, который также участвовал в Апрельских боях 2016 года.

Было добавлено, что Армен Артавадзи Князян родился в 1974 году, уехал на заработки в Федеративную Республику Германия, а затем с семьей в Королевство Испания, где получил гражданство. Он владел тремя ресторанами El Italiano Giorgio в Льорет-де-Маре в Жироне. В 2020 году, когда началась Отечественная война, он вместе со своими двоюродными братьями Саркисом и Нориком прибыл на оккупированные в то время территории Азербайджана и участвовал в боевых действиях в составе вооруженных сил Армении. Ему было присвоено посмертно звание «героя» самопровозглашенного режима.

Отмечалось, что Артур Оганисян, приехавший из Марселя (Франция), в составе вооруженных сил Армении в ходе Отечественной войны 2020 года участвовал в боевых действиях в Гадрутском и Джебраильском районах Азербайджана. Согласно другому документу, в операциях против Вооруженных сил Азербайджана на ранее оккупированных территориях Азербайджана также участвовали наемники, привезенные из зарубежных стран (Сирии, Российской Федерации, Испании, Канады, Франции, Греции, Ливана, стран Ближнего Востока и Латинской Америки), и боевики, принадлежащие к различным террористическим организациям.

Ранее подобные наемники в основном приглашались для обучения армянских военнослужащих разведке, диверсиям, террористическим провокациям и взрывам объектов, однако впоследствии они стали непосредственно участвовать в боях.

Позже были обнародованы документы по фактам обстрела населенных пунктов в Товузском и Газахском районах в июле 2020 года, убийства 5 человек в автомобиле «ГАЗ-53» в селе Гюлистан Геранбойского района 27 августа 1992 года, обстрела азербайджанских жителей в селе Гюлистан 19 сентября того же года, убийства Ягубовой Айнур Хаштархан гызы, Асланова Фирдовси Байрам оглу и Асланова Кямрана Рамиз оглу 26 июня 1993 года, а также убийства других лиц.

Судебный процесс продолжится 10 октября.