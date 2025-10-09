Подписание 8 августа в Вашингтоне совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении и последующее парафирование мирного соглашения является важным шагом в направлении прекращения войны, длящейся более 30 лет.

Об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Яшаром Гюлером и грузинским коллегой Ираклием Чиковани в Анкаре, сообщает Report.

Гасанов подчеркнул, что историческое событие открыло новые возможности для сотрудничества на Южном Кавказе и за его пределами. Он отметил важность совместной борьбы с современными угрозами: международным терроризмом, безопасностью энергетических и транспортных линий, кибератаками и изменением климата.

«Мы намерены развивать и углублять сотрудничество между министерствами обороны трёх стран», — добавил министр, подчеркнув значение регулярных встреч и тесных связей между лидерами Азербайджана, Турции и Грузии.

Также была подчеркнута важность совместной борьбы за мир, стабильность и безопасность региона, что стало ключевым направлением трехстороннего взаимодействия.