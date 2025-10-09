Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с прогнозируемой ветреной погодой на ряде территорий страны.

Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, 10 октября в ряде регионов прогнозируются порывистые сильные ветры.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности:

держаться подальше от лёгких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов;

не находиться под линиями электропередачи, проводами и высокими деревьями;

учитывать, что сильный ветер затрудняет тушение пожаров, и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

В случае опасной ситуации рекомендуется немедленно звонить по номеру 112.