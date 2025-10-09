Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики, командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде провёл встречу с делегацией Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), возглавляемой командующим генерал-майором Рашидом Мухаммедом Аль-Шамси.

Сначала гости почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, посетив Аллею почётного захоронения. Затем делегация возложила венок к мемориальному памятнику в парке Победы.

В Центральном командном пункте ВВС состоялась официальная встреча командующих Азербайджана и ОАЭ. Стороны обсудили мероприятия, реализуемые в обеих странах в сфере ВВС, новые перспективы сотрудничества и вопросы взаимного интереса.

Для делегации был проведён брифинг о деятельности командного пункта, оснащённого современными системами управления по международным стандартам. В завершение встречи гости получили ответы на все интересующие вопросы.

