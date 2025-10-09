Палестинское движение ХАМАС заявило, что не позволит внешним силам вмешиваться в управление сектором Газа после завершения конфликта с Израилем. Об этом в интервью телеканалу Al Araby сообщил член политбюро движения Усама Хамдан.

«Управление сектором Газа — это национальный вопрос, и мы не допустим иностранного вмешательства», — подчеркнул он, комментируя план президента США Дональда Трампа, который предполагает размещение международных сил в палестинском анклаве.

По словам представителя ХАМАС, любые решения о будущем Газы должны приниматься только палестинским народом и без участия внешних игроков.