Члены курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) нарушили соглашение о прекращении огня с сирийской армией. Об этом сообщило Министерство обороны в переходном правительстве Сирийской Арабской Республики.

По данным ведомства, в результате атаки СДС на позиции сирийских военных в районе плотины Тишрин, расположенной к востоку от Алеппо, погиб один солдат, еще несколько получили ранения.

«Менее чем через 48 часов после объявления режима прекращения огня СДС совершили более десяти нарушений, атакуя позиции сирийской армии на востоке провинции Алеппо», — отметили в министерстве.