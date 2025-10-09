Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренности, достигнутые на переговорах в Анкоридже (Аляска), вызвали недовольство в ряде западных столиц и у нынешних украинских властей.

По его словам, позитивная динамика переговорного процесса устраивает далеко не всех участников международных отношений.

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, нравятся не всем. Они не нравятся, например, европейцам, не нравятся украинскому режиму — то есть тем, кто не заинтересован в мирном урегулировании украинского кризиса», — подчеркнул Ушаков.