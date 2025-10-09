Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе заявил, что торгово-экономические связи между странами развиваются, несмотря на нюансы.

«Россия будет делать все, чтобы динамика в развитии отношений с Азербайджаном сохранилась», — сказал Путин.

Президент России выразил надежду, что сотрудничество стран продолжится в духе союзничества.

Российский лидер также отметил заслуги президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитии гуманитарных связей между странами.