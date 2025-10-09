Премьер-министр Армении Никол Пашинян и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос обсудили в Брюсселе перспективы сотрудничества и реализацию «Маршрута Трампа» — 42-километрового участка Зангезурского коридора через территорию Армении.

Стороны отметили новые возможности, открывшиеся после установления мира между Арменией и Азербайджаном, и выразили удовлетворение прогрессом в диалоге по либерализации визового режима.

Пашинян поблагодарил ЕС за поддержку реформ и подчеркнул стремление Еревана внедрять европейские стандарты, а Кос подтвердила готовность ЕС углублять партнерство с Арменией.