В Европарламенте в четверг не было достигнуто необходимого большинства голосов по двум инициативам о вотуме недоверия Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Инициатива крайне правого французского политика, председателя партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы и его соратников из фракции «Патриоты за Европу», получила 179 голосов «за», 378 — «против», 37 депутатов воздержались.

Вторая инициатива, предложенная французской евродепутаткой от крайне левой партии «Непокорённая Франция» Манон Обри и её группой, набрала 133 голоса «за», 383 — «против», при 78 воздержавшихся.

Для принятия вотума недоверия требовалось не менее двух третей голосов при участии как минимум 361 депутата из 720.