Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования председателю Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил Пакистана генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

«Глубоко опечален известием о гибели группы военнослужащих братских Вооружённых сил Исламской Республики Пакистан в результате коварного террористического акта, совершённого в районе Оракзай провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на границе с Афганистаном. Мы разделяем скорбь их родных, выражаем глубокие соболезнования их семьям», — говорится в соболезновании.