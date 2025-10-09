Масштабные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к остановке около 60% мощностей по добыче природного газа, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По их данным, наиболее разрушительным стал массированный обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября.

В результате потери более половины добычи топлива Украина будет вынуждена закупить около 4,4 млрд кубометров газа на внешних рынках — это почти 20% годового потребления страны. На необходимые закупки потребуется примерно $2,2 млрд.

Собеседники агентства также отметили, что Киев обратился к западным партнёрам с просьбой предоставить оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры и дополнительные системы противовоздушной обороны. Кроме того, Украина запросила помощь в финансировании закупок газа.

«Россия сделает всё, чтобы помешать нам добывать наш газ. Защитить всё это будет сложно. Наша задача — иметь средства на импорт газа, чтобы люди могли отапливаться», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 октября.