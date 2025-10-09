Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность номинации президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, если Трамп сможет содействовать прекращению огня, Украина готова предложить его на престижную награду.

«План по завершению войны будет сложным, но это правильный путь. Если президент Трамп создаст условия для прекращения огня, прежде всего для украинцев, его стоит номинировать на Нобелевскую премию. Украина готова это сделать», — отметил Зеленский в общении с журналистами.