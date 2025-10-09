Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска получили приказ в срочном порядке захватить Покровск любой ценой. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам главы украинского государства, наиболее интенсивные бои сейчас идут на Покровском и Добропольском направлениях.

«Продолжается контрнаступательная операция. Мы считаем, что она очень сложная, но своевременная и успешная. Эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию», — подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что украинская операция сорвала планы России, согласно которым она намеревалась оккупировать большую часть Донбасса до ноября. «Сначала они говорили о сентябре, потом перенесли сроки на ноябрь. Сейчас, после значительных потерь под Добропольем, русским поставлена задача взять Покровск срочно — любой ценой. Это подтверждают перехваты и другие данные. В эти дни россияне теряют более 100 человек в сутки, иногда доходит до 200», — добавил Зеленский.

Президент Украины также сообщил о крайне напряжённой ситуации на Новопавловском направлении. По его словам, Россия сосредоточила там силы четырёх армий, действующих в восьми сёлах. «Четыре населённых пункта уже полностью очищены нашими войсками, ещё за четыре продолжаются бои», — отметил глава государства.

На Лиманском направлении, по его словам, украинские силы сумели стабилизировать обстановку и вернуть ранее утраченные позиции.

Говоря об обеспечении войск, Зеленский подчеркнул, что снабжение в целом стабильное, однако сохраняется дефицит беспилотников.

«Соотношение FPV-дронов у нас сейчас один к одному с русскими. Но их преимущество — дроны на оптоволокне, которых у них ощутимо больше. Мы работаем над наращиванием собственных возможностей в этом направлении», — добавил президент.