Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) осуществил инвестиции в размере 50 млн фунтов стерлингов в лондонский аэропорт Гатвик.

Об этом говорится в сообщении ГНФАР.

Инвестиции были осуществлены в рамках партнерства Госнефтефонда Азербайджана с инвестиционной компанией Global Infrastructure Partners (GIP), входящей в состав американской компании BlackRock.

«Эти инвестиции, являясь одними из наиболее значительных инфраструктурных вложений ГНФАР на европейском рынке, еще раз демонстрируют долгосрочное участие Фонда в глобальных инфраструктурных проектах и приверженность устойчивому развитию», — говорится в информации.

Исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов отметил, что аэропорт Гатвик является не только одним из основных авиатранспортных узлов Европы, но и «надежным и перспективным активом, отражающим глобальный и долгосрочный инвестиционный подход Фонда».