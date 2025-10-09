За последний год Государственная служба специальной связи и информационной безопасности провела более 3 тысяч аудитов и мониторингов информационных систем государственных учреждений, а также оперативно предотвратила сотни киберинцидентов. Как передает Minval Politika, об этом заявил начальник службы, генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, выступая на Фестивале кибербезопасности CIDC-2025, который проходит в Баку.

«Как вам известно, войны будущего будут вестись не только на физическом фронте, но и в киберпространстве. Именно поэтому мероприятие Critical Infrastructure Defence Challenge является уникальной платформой, позволяющей государственным структурам, критически важной инфраструктуре и молодым специалистам совершенствовать свои знания и навыки за счёт практической отработки сценариев и реагирования на киберугрозы», — отметил он.