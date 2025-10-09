Сегодня, 9 октября, в Бакинском Конгресс-центре стартовала вторая ежегодная Конференция по кибербезопасности — Critical Infrastructure Defense Challenge 2025 (CIDC-2025). Мероприятие проводится при поддержке Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как и в 2023 году, форум собрал под одной крышей представителей государственных структур, лидеров отрасли, специалистов по информационной безопасности и международных экспертов. Участники обсудят современные вызовы в киберпространстве, обменяются практическим опытом и представят новейшие решения в области киберзащиты.

Основной темой CIDC-2025 стала симуляция «Кибервойны в умных городах», в рамках которой 25 команд — из Азербайджана и пяти зарубежных стран (ОАЭ, Узбекистан, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан) сразятся в условиях реалистичных сценариев. Их задача защитить виртуальные критические информационные системы от имитируемых атак. Призовой фонд соревнований составляет 30 тысяч манатов.

Также особое внимание уделено образовательной программе — бесплатному тренингу Hack The Future 2, включающему шесть мастер-классов по кибербезопасности для разных возрастов и уровней подготовки. Обучение получат около 300 участников.

В течение дня мероприятия пройдут дополнительные тематические сессии, на которых будут рассмотрены глобальные тренды в области цифровой безопасности, вопросы защиты критической инфраструктуры, правовые аспекты кибербезопасности и международное сотрудничество в этой сфере. Участники получат ценные практические рекомендации от ведущих специалистов отрасли и смогут задать им вопросы напрямую.