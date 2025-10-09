Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хадижат награждена почетной грамотой президента России Владимира Путина.

Об этом глава республики написал в Telegram-канале.

Он пояснил, что девушка получила награду «за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий». По словам Кадырова, несмотря на юный возраст (25 лет), Хадижат была начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного и первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни по взаимодействию с соцблоком.

Кадыров отметил высокий профессионализм, энергию, преданность делу дочери и ее стремление развиваться.