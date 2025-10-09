Вопрос о преемнике Тима Кука в Apple перестал быть закулисной темой и вышел на первый план. По данным Bloomberg, действующий CEO, которому скоро исполнится 65 лет, готовится покинуть свой пост. Главным кандидатом на роль нового руководителя называют главу отдела аппаратного обеспечения Джона Тернуса.

Тернус, которому 50 лет, считается связующим звеном между ветеранами ранней эры iPhone и новым поколением управленцев. Коллеги описывают его как харизматичного и целеустремлённого лидера, пользующегося полным доверием Кука. Его влияние давно вышло за рамки аппаратных решений и распространилось на стратегию продуктов, их функционал и маркетинг.

Apple последовательно повышает публичный профиль Тернуса: он представлял новые устройства, участвовал в крупных интервью и даже лично встречал покупателей в лондонском магазине на Риджент-стрит. Всё это указывает на подготовку к будущей роли первого лица компании.

Согласно отчёту Bloomberg, внутри Apple назревает смена кадров в топ-менеджменте. Ряд ветеранов — включая Джонни Сроуджи и Лизу Джексон — рассматривают возможность выхода на пенсию. В то же время подразделение AI под руководством Джона Джанандреа столкнулось с трудностями, и компания ищет внешних специалистов, включая менеджеров из Meta Superintelligence Labs.

После ухода с поста CEO Тим Кук, скорее всего, сохранит за собой роль председателя совета директоров — сценарий, который уже использовали Amazon, Microsoft и Netflix. Такой шаг обеспечит плавный переход к новой эпохе.

Apple очевидно готовится к жизни после Тима Кука, и фигура Джона Тернуса — не случайна.