Корпорация Tesla представила свои самые дешёвые электрокары, сообщает издание The Verge.

Компания анонсировала выпуск лифтбека Model 3 Standard и кроссовера Model Y Standard — упрощённых версий популярных моделей. Базовая цена составляет 38,6 тысячи долларов за Model 3 и 41,6 тысячи долларов за Model Y.

Оба автомобиля оснащены электродвигателем, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6,8 секунды, а запас хода достигает около 840 км. Быстрая зарядка за 15 минут даёт 240 км пробега.

Чтобы снизить стоимость, Tesla отказалась от ряда функций: панорамная крыша, световые балки, дисплей для второго ряда, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал. Последние придётся настраивать вручную.

Журналисты The Verge отметили, что Илон Маск обещал выпустить электрокар примерно за 25 тысяч долларов, однако проект задерживался из-за других инициатив, включая разработку беспилотного такси.

«У Tesla была возможность полностью изменить правила игры. Вместо этого она делает ставку на что-то знакомое», — подчеркнули авторы издания.