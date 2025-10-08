Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. По его словам, поездка может состояться 11 или 12 октября.

В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что переговоры идут хорошо и существует «высокая вероятность» заключения соглашения. «Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное 12 октября», — заявил он. Позже американский лидер уточнил, что визит может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу», добавив, что время прибытия может быть «несколько позднее вечером в субботу».

