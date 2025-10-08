Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить отборочные матчи чемпионата мира 2026 года из-за травмы голеностопа, сообщает AS.

Форвард мадридского «Реала» уже второй день подряд не участвует в тренировках национальной команды перед встречами с Азербайджаном (10 октября) и Исландией (13 октября).

Повреждение Мбаппе получил 5 октября в матче против «Вильярреала», где на 81-й минуте, сразу после забитого мяча, был вынужден покинуть поле. Медики диагностировали у него растяжение связок голеностопного сустава.

В текущем сезоне 26-летний нападающий отличился 16 голами в 12 матчах за клуб и сборную, оставаясь ключевой фигурой команды.