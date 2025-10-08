Сенат Конгресса США в шестой раз не смог утвердить законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, что фактически означает продление шатдауна.

Согласно итогам голосования, 54 сенатора поддержали проект, предложенный республиканцами, против высказались 45.

Ранее отклонён был и аналогичный вариант, внесённый демократами. Таким образом, обе партии по-прежнему не могут достичь компромисса по вопросу бюджета, а работа правительства США остаётся частично парализованной.

Перспективы завершения шатдауна на данный момент остаётся неопределёнными, что усиливает давление на экономику и усиливает политическую напряжённость в Вашингтоне.