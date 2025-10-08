Встречи с представителями аналитических центров США всегда дают пищу для размышлений и приносят пользу.
Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в соцсети Х.
«Благодарен всем друзьям за значительный научный вклад в формирование стратегического партнёрства между Азербайджаном и США», — добавил Гаджиев.
Meeting with think-tank community of the United States is always thought provoking and fruitful. Thankful to all friends for significant academic contributions to shaping strategic partnership between Azerbaijan&United States. Thanks to @caspiancenter for organizing this trip. pic.twitter.com/gQx680PW58
