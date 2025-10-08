Российский политолог Сергей Марков в своем тг-канале высказался о возможной передаче ракет «Томагавк» Украине. Minval Politika приводит его мнение без изменений, следуя представлениям автора о правописании и пунктуации.

«Что главное в проблеме возможной передаче Томогавков от США в руки ВСУ.

1. ВСУ не могут сами стрелять Томагавками, даже если им передадут пусковые установки. Нужны ещё ультра подробные компьютерные карты России. Которые имеют только Россия и США.

Поэтому нацеливание ракет Томагавк могут совершать только офицеры армии США. Это значит, что стрелять по России Томагавками будет армия США.

2. Тамагавки достигают до Москвы, их дальность до 2500 км.

3. Это все значит, что «передача ракет Томагавк Украине » означает » армия США готовится бить ракетами по Москве». А это прыжок к войне между США и Россией.

4. Потому слова Трампа, что он почти принял решение передать ракеты Томагавк Украине означают, что Трамп готов рисковать ядерной войной.

5. Это просто ужас», — написал Марков.