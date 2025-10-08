Косово получило из Турции по контракту партию в тысячи дронов-камикадзе Skydagger, заявил премьер-министр страны Альбин Курти.

По словам Курти, закупка этой партии беспилотников в сочетании с имеющимися TB2 Bayraktar и Puma позволит продолжать наращивать ударную мощь армии. Премьер подчеркнул, что цель — создать «боеспособную и сплочённую силу, использующую новые технологические разработки и современную тактику ведения боевых действий».

Заявление отражает стремление Приштины модернизировать вооружённые возможности и интегрировать в арсенал как ударные, так и разведывательно-ударные беспилотные системы. Подробности контракта (точные количества, сроки поставки, финансовые условия и оперативное использование) в сообщении не уточнялись.