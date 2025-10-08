Палестинское движение ХАМАС не согласится на обновлённый премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху план Дональда Трампа по Газе. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Нетаньяху внес изменения в предложенный Дональдом Трампом план, касающиеся сроков и порядка передислокации Армии обороны Израиля, а также роли Палестинской национальной администрации в будущем урегулировании.

«Арабские страны отмечают, что то, как Нетаньяху отредактировал сделку, никогда не будет принято ХАМАС», — цитирует FT источник, знакомый с обсуждениями.

Издание отмечает, что корректировки израильского премьера фактически изменили первоначальный баланс предложений, что делает перспективу соглашения крайне маловероятной.