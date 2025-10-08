Корпорация Microsoft сообщила об исправлении ошибки обновлений Windows, сообщает Windows Central.

Проблема касалась функции «Обновить и завершить работу», при которой компьютер вместо завершения установки и выключения перезагружался. Этот баг мучил пользователей Windows 11 более двух лет и ранее наблюдался в Windows 10, отмечают авторы TechRadar.

В Microsoft заявили, что ошибка устранена. Исправление уже доступно в бета-версии ОС и вскоре будет распространяться на всех пользователей.

«Функция обновления и выключения компьютера помогает, когда у вас есть обновление Windows, ожидающее установки, и вы уже закончили работу с компьютером», — отмечают авторы медиа.

Теперь можно нажать кнопку «Обновить и завершить работу», уйти, а компьютер корректно завершит процесс обновления и выключится.