Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опроверг слухи о формировании собственной политической команды.

В своём Telegram-канале он резко раскритиковал украинские СМИ за распространение публикации французского издания Intelligence Online, где утверждалось, что от имени Залужного якобы обращались к военным с предложением поддержать его на возможных выборах президента.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Я не создаю ни штабов, ни партий и не имею никаких связей с политическими силами», — подчеркнул дипломат.

Экс-главком ВСУ заявил, что подобные фейки играют на руку врагу и направлены на дестабилизацию общества. Он также призвал граждан сообщать в правоохранительные органы о любых попытках действовать «от его имени».

По словам Залужного, пока у него есть возможность служить государству, он будет это делать, а выборы во время войны он считает недопустимыми.