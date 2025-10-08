Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен резко высказалась о текущей политической ситуации во Франции, назвав её «цирком».

По словам политика, страна переживает глубокий кризис, и она ожидает роспуска парламента или отставки президента Эммануэля Макрона.

Поводом для комментария стала отставка премьер-министра Себастьяна Лекорню, который пробыл на этом посту всего 27 дней. С момента переизбрания Макрона в 2022 году во Франции сменились уже пять глав правительства, что, по мнению Ле Пен, свидетельствует о нестабильности и неспособности власти управлять страной.